Course des serveuses et garçons de café Le Mans

Course des serveuses et garçons de café Le Mans dimanche 14 septembre 2025.

Course des serveuses et garçons de café

Place du Jet d’Eau Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 15:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Venez nombreux pour soutenir nos courageux participants !

La Course des Garçons de Café approche à grands pas !

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 14 septembre 2025, Place des Jacobins au Mans pour une après-midi conviviale !

Voici le programme

• 15h Inscriptions

• 16h Départ de la course

• 17h Remise des lots

Il est encore temps de s’inscrire !

Le bulletin d’inscription est disponible sur notre site umih72.fr

ou juste ici https://docs.google.com/…/1wdDkcoyzZ20GNNluDn1C…/edit…

Nous vous attendons nombreux pour participer ou pour encourager les coureurs ! .

Place du Jet d’Eau Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Come one, come all to support our brave participants!

German :

Kommen Sie zahlreich, um unsere mutigen Teilnehmer zu unterstützen!

Italiano :

Venite tutti a sostenere i nostri coraggiosi partecipanti!

Espanol :

Venid todos a apoyar a nuestros valientes participantes

L’événement Course des serveuses et garçons de café Le Mans a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Le Mans