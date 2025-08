Course des Serveuses & Garçons de Café Rouen

Début : 2025-09-07 15:30:00

fin : 2025-09-07 17:30:00

2025-09-07

L’incontournable Course des Serveuses et Garçons de Café de Rouen est de retour le dimanche 7 septembre 2025. Les Vitrines de Rouen, l’UMIH 76 ainsi que leurs nombreux partenaires vous donnent rendez-vous à 15h30 Place de la Cathédrale pour le départ de la course.

Au programme de la journée

– 15h30 convocation des participants et remise des tabliers et des plateaux.

– 16h00 départ de la course.

– 16h30 comptabilisation des résultats.

– 17h00 proclamation des résultats et remise des prix.

Serveuses et serveurs, testeront leur habilité sous le signe de la bonne humeur, et dans le respect du règlement de la course ! .

Place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 48 72 63 96 vdr@vitrines-de-rouen.com

