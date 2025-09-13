Course des Vendanges Gymnase Marcel Cau Aix-en-Provence

Course des Vendanges Gymnase Marcel Cau Aix-en-Provence samedi 13 septembre 2025.

Course des Vendanges

Samedi 13 septembre 2025 de 17h à 19h30. Gymnase Marcel Cau Avenue de San Peyres Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Début : 2025-09-13 17:00:00

fin : 2025-09-13 19:30:00

2025-09-13

Le Rotary Club Aix Cezanne organise la nouvelle édition de la course des vendanges, au profit de La Maison de Gardanne La course se déroulera dans la campagne aixoise et ses vignes.

Accessible à tous, cet évènement comprend deux types de courses 10,80 km et 5,60 km. Un parcours de marche familiale de 5km sans classement est aussi proposé.



La course constitue également un événement solidaire. Le Rotary club Aix Cezanne remet en effet chaque année au Dr Lapiana, directeur de La Maison de Gardanne, un chèque correspondant aux bénéfices de la course.



La Maison est un centre de soins palliatifs tout à fait innovant dans son monde d’accueil, au maximum « humanisé » et « familial ».

La Maison accueille notamment des patients en souffrance profonde ou en fin de vie, ainsi que leurs familles, et ce, dignement et plus sereinement qu’en milieu hospitalier ordinaire. .

Gymnase Marcel Cau Avenue de San Peyres Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Rotary Club Aix Cezanne is organizing a new edition of its harvest race, in aid of La Maison de Gardanne. The race will take place in the Aix countryside and its vineyards.

German :

Der Rotary Club Aix Cezanne organisiert die neue Ausgabe des Weinleselaufs zugunsten von La Maison de Gardanne. Der Lauf findet in der Landschaft von Aix und seinen Weinbergen statt.

Italiano :

Il Rotary Club Aix Cezanne organizza una nuova edizione della corsa della vendemmia, a favore de La Maison de Gardanne, che si svolgerà nella campagna di Aix e nei suoi vigneti.

Espanol :

El Rotary Club Aix Cezanne organiza una nueva edición de la carrera de la vendimia, a beneficio de La Maison de Gardanne. La carrera se desarrollará en la campiña de Aix y sus viñedos.

