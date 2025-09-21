Course des Vendanges Pagny-sur-Moselle
Course des Vendanges Pagny-sur-Moselle dimanche 21 septembre 2025.
Course des Vendanges
24 Rue Nivoy Pagny-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 09:30:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Vous aussi, soyez au départ de la 43è édition de la Course des Vendanges !
4 parcours possibles
– course des As (15km) départ 10h15
– course populaire (10km) départ 10h15
– course enfants (750m 1250m 2000m) départs 9h20, 9h30, 10h30
– marche (8.9km) 10h20
Lots à tous les participants, tirage au sort et diplôme Mon premier 10km
Inscriptions en ligne via le site Pagny Footing https://pagnyfooting.fr/?page_id=69 fermeture des inscriptions en ligne le vendredi 19 septembre à 12hTout public
.
24 Rue Nivoy Pagny-sur-Moselle 54530 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 75 64 pagnyfooting@gmail.com
English :
You too can be at the start of the 43rd edition of the Course des Vendanges!
4 possible courses:
– ace race (15km) start at 10:15 a.m
– popular race (10km) start at 10:15 a.m
– children’s race (750m 1250m 2000m) starts at 9.20am, 9.30am, 10.30am
– walk (8.9km) 10:20 am
Prizes for all participants, draw and « My first 10km » diploma
Online registration via the Pagny Footing website: https://pagnyfooting.fr/?page_id=69 ? online registration closes Friday September 19 at 12pm
German :
Seien auch Sie bei der 43. Ausgabe des Course des Vendanges dabei!
4 mögliche Strecken
– lauf der Asse (15km) Start 10:15 Uhr
– volkslauf (10km) Start 10:15 Uhr
– kinderlauf (750m 1250m 2000m) Start 9:20 Uhr, 9:30 Uhr, 10:30 Uhr
– gehen (8.9km) 10:20 Uhr
Gewinne für alle Teilnehmer, Verlosung und Diplom « Mein erster 10km »
Online-Anmeldung über die Website Pagny Footing: https://pagnyfooting.fr/?page_id=69 ? Schließung der Online-Anmeldung am Freitag, den 19. September um 12 Uhr
Italiano :
Anche voi potete essere al via della 43ª edizione della Course des Vendanges!
4 percorsi possibili:
– corsa degli assi (15 km) partenza alle 10.15
– corsa popolare (10 km) partenza alle 10.15
– gara per bambini (750m 1250m 2000m) partenza alle 9.20, 9.30 e 10.30
– passeggiata (8,9 km) ore 10.20
Premi per tutti i partecipanti, estrazione e diploma « La mia prima 10 km »
Iscrizione online tramite il sito web di Pagny Footing: https://pagnyfooting.fr/?page_id=69 ? L’iscrizione online si chiude alle 12.00 di venerdì 19 settembre
Espanol :
¡Tú también puedes estar en la salida de la 43ª edición de la Course des Vendanges!
4 recorridos posibles:
– carrera de ases (15 km) salida a las 10.15 h
– carrera popular (10 km) salida a las 10.15 h
– carrera infantil (750m 1250m 2000m) salida a las 9.20h, 9.30h y 10.30h
– caminata (8,9 km) 10.20 h
Premios para todos los participantes, sorteo y diploma « Mis primeros 10 km
Inscripción en línea a través del sitio web de Pagny Footing: https://pagnyfooting.fr/?page_id=69 La inscripción en línea se cierra a las 12.00 horas del viernes 19 de septiembre
L’événement Course des Vendanges Pagny-sur-Moselle a été mis à jour le 2025-08-29 par OT PONT A MOUSSON