Course d’Halloween la Froussarde Soufflenheim
samedi 31 octobre 2026 · Soufflenheim
Informations pratiques
Soufflenheim
Course d’Halloween la Froussarde
40 rue de Betschdorf Soufflenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-31 18:15:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
2ème édition de La Froussarde . 2 possibilités
– Une marche de 2 km la Zombie Walk
– Une course à pied de 9 500 m en 2 boucles La Froussarde
La froussarde is back ! à Soufflenheim
Départ de la Hall du Marché
18h15 zombie walk marche gratuite ouverte à tous, sans inscription
19h00 course de 8,8 km sur inscription (payante)
Inscriptions en ligne https://www.performance67.com/
Déguisement monstrueusement recommandé !
Vestiaire à disposition, restauration et animations sur place. .
40 rue de Betschdorf Soufflenheim 67620 Bas-Rhin Grand Est espritrunsoufflenheim@gmail.com
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English :
2nd edition of La Froussarde . 2 possibilities
– A 2 km walk: the Zombie Walk
– A 9 500 m run in 2 loops La Froussarde
L’événement Course d’Halloween la Froussarde Soufflenheim a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Rhénan