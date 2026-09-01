Informations pratiques

Soufflenheim

Course d’Halloween la Froussarde

40 rue de Betschdorf Soufflenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-31 18:15:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

2ème édition de La Froussarde . 2 possibilités

– Une marche de 2 km la Zombie Walk

– Une course à pied de 9 500 m en 2 boucles La Froussarde

La froussarde is back ! à Soufflenheim

Départ de la Hall du Marché

18h15 zombie walk marche gratuite ouverte à tous, sans inscription

19h00 course de 8,8 km sur inscription (payante)

Inscriptions en ligne https://www.performance67.com/

Déguisement monstrueusement recommandé !

Vestiaire à disposition, restauration et animations sur place. .

40 rue de Betschdorf Soufflenheim 67620 Bas-Rhin Grand Est espritrunsoufflenheim@gmail.com

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English :

2nd edition of La Froussarde . 2 possibilities

– A 2 km walk: the Zombie Walk

– A 9 500 m run in 2 loops La Froussarde

L’événement Course d’Halloween la Froussarde Soufflenheim a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Rhénan