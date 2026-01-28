Course d’obstacles La Doubstacles ZA La Croix de Pierre Étalans

Course d’obstacles La Doubstacles

ZA La Croix de Pierre Z.A. de la Croix de Pierre Étalans Doubs

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 08:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

.

ZA La Croix de Pierre Z.A. de la Croix de Pierre Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course d’obstacles La Doubstacles

L’événement Course d’obstacles La Doubstacles Étalans a été mis à jour le 2026-01-28 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS