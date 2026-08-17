Course d’obstacles le chemin des grumes Basse-sur-le-Rupt

Informations pratiques

Basse-sur-le-Rupt

Course d’obstacles le chemin des grumes

12 Route de l’envers Basse-sur-le-Rupt Vosges

Tarif : – – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 15:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Course d’obstacles unique en son genre. Son concept chaque participant doit porter une bûche de bois pendant les 5km de parcours tout en franchissant 15 obstacles le plus rapidement possible. Une compétition chronométrée avec podium pour les trois meilleurs si le nombre de participants le permet. Le Chemin des Grumes rompt avec les codes des courses d’obstacles traditionnelles. Le défi n’est pas seulement de franchir les obstacles, mais de le faire en portant une bûche de bois pendant toute la compétition. Le parcours de 5km intègre 15 obstacles variés passage sous corde, Marche sur tronc, Marelle de pneu, Soulever pneu de tracteur, Lancer de pneu, lancer Sac de jute, Palissade, Monter/descente bûche, Atlas etc. Chacun doit être franchi sous peine de devoir effectuer des squat buche !Tout public

25 .

12 Route de l’envers Basse-sur-le-Rupt 88120 Vosges Grand Est +33 6 70 30 00 24

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English :

A one-of-a-kind obstacle course. The concept: each participant must carry a log throughout the 5-kilometer course while navigating 15 obstacles as quickly as possible. A timed competition with a podium for the top three finishers, if the number of participants allows. Le Chemin des Grumes breaks with the conventions of traditional obstacle courses. The challenge isn’t just to navigate the obstacles, but to do so while carrying a log throughout the entire competition. The 5-kilometer course features 15 varied obstacles: crawling under a rope, walking on a log, tire hopscotch, lifting a tractor tire, throwing a tire, throwing a burlap sack, a palisade, climbing up and down a log, the Atlas, etc. Each obstacle must be successfully navigated; otherwise, participants must perform log squats!

L’événement Course d’obstacles le chemin des grumes Basse-sur-le-Rupt a été mis à jour le 2026-08-17 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES