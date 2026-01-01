Course d’Orientation 3ème manche CVO Plaine des Sports Fontenay-le-Comte

Course d’Orientation 3ème manche CVO

Plaine des Sports 3 Rue du Général de Gaulle Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 08:30:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Une CO urbaine et technique vous attend

Challenge Vendée Orientation

Ouverture des inscriptions pour la 3ème manche du CVO lundi 5 janvier à 20h précise

On ne sait pas qui va aller le plus vite entre le premier binôme qui arrivera le 25 janvier ou le dernier binôme à s’inscrire pour la course .

Fontenay-le-Comte, ville d’art et d’histoire, sera le terrain de jeux de cette 3ème manche. Une CO urbaine et technique vous y attend !!

Départs entre 8h30 et 10h.

Inscriptions sur HelloAsso .

Plaine des Sports 3 Rue du Général de Gaulle Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire lesraidsdingues85@yahoo.com

English :

An urban and technical CO awaits you

L’événement Course d’Orientation 3ème manche CVO Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin