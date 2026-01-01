Course d’Orientation 3ème manche CVO Plaine des Sports Fontenay-le-Comte
Course d’Orientation 3ème manche CVO Plaine des Sports Fontenay-le-Comte dimanche 25 janvier 2026.
Début : 2026-01-25 08:30:00
Une CO urbaine et technique vous attend
Challenge Vendée Orientation
Ouverture des inscriptions pour la 3ème manche du CVO lundi 5 janvier à 20h précise
On ne sait pas qui va aller le plus vite entre le premier binôme qui arrivera le 25 janvier ou le dernier binôme à s’inscrire pour la course .
Fontenay-le-Comte, ville d’art et d’histoire, sera le terrain de jeux de cette 3ème manche. Une CO urbaine et technique vous y attend !!
Départs entre 8h30 et 10h.
Inscriptions sur HelloAsso .
English :
An urban and technical CO awaits you
