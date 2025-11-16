Course d’orientation à VTT Marcheprime
Course d’orientation à VTT Marcheprime dimanche 16 novembre 2025.
Course d’orientation à VTT
Rue des Scieries Marcheprime Gironde
4 circuits de 30 mn à 100 mn. Ouvert aux non licenciés
Accueil à partir de 9h30
Départ de 10h30 à 12h
Point de RDV 44,689044, -0,855329, rue des scieries
Fermeture des inscriptions en ligne Samedi 28/09 à 14h00 .
Rue des Scieries Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 62 62 44 contact@smog-orientation.com
