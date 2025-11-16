Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Course d’orientation à VTT Marcheprime dimanche 16 novembre 2025.

Rue des Scieries Marcheprime Gironde

Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16

2025-11-16

4 circuits de 30 mn à 100 mn. Ouvert aux non licenciés
Accueil à partir de 9h30
Départ de 10h30 à 12h
Point de RDV 44,689044, -0,855329, rue des scieries
Fermeture des inscriptions en ligne Samedi 28/09 à 14h00   .

Rue des Scieries Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 62 62 44  contact@smog-orientation.com

