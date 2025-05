COURSE D’ORIENTATION ARCHÉOLOGIQUE ARCHEODYSSEE – Castelnau-de-Guers, 15 juin 2025 07:00, Castelnau-de-Guers.

Hérault

COURSE D'ORIENTATION ARCHÉOLOGIQUE ARCHEODYSSEE

2025-06-15

2025-06-15

2025-06-15

À l’occasion des journées européennes de l’archéologie, nous vous invitons à participer à une course d’orientation ludique et instructive qui vous conduira sur les chemins de Castelnau-de-Guers, à la découverte de sites exceptionnels le château de Castelnau-de-Guers, l’ermitage Saint-Antoine, les paysages ocres des garrigues, la font du Loup..

Le dimanche 15 juin 2025, une course d’orientation organisée dans le cadre des Journées Européennes de l ‘Archéologie, vous permettra de découvrir les richesses archéologiques et naturelles de la commune de Castelnau-de-Guers en résolvant les énigmes proposées à chaque balise sur un parcours de randonnée.

Cette course d’orientation organisée en partenariat avec l’Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée, la Mairie de Castelnau-de-Guers et l’ASPAHC, est ouverte à tous dans un esprit de loisir et de convivialité.

Les enfants peuvent participer sous la responsabilité d’un adulte.

– Remontez le temps tout au long du parcours, et découvrez les 9 balises qui jalonnent les différentes étapes de cette course d’orientation.

– A chaque balise, une question vous sera posée.

– En répondant à toutes les questions, vous résoudrez l’énigme finale.

Conditions d’inscription

– Cette animation conviviale est ouverte à tous, familles, jeunes ou moins jeunes, associations.

– Les enfants peuvent participer au rallye sous la responsabilité d’un adulte.

– La boucle de 7 kilomètres se fait à pied avec de bonnes chaussures (durée approximative du parcours 2h30).

– L’inscription est gratuite.

– Il est conseillé de prendre son portable pour pouvoir se connecter au site https://www.archeodyssee-heraultmediterranee.com

Déroulement de la course d’orientation

– Accueil des participants à 8h30 au château de Castelnau-de-Guers

– Remise aux participants d’un flyer contenant un questionnaire ainsi qu’une carte IGN du parcours et une boussole

– Départ en équipe du château de Castelnau-de-Guers

– Arrivée au château de Castelnau-de-Guers et remise du livret pour correction

– Remise des prix après contrôle et vérification des flyers par les organisateurs.

Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie +33 6 50 67 09 95

English :

On the occasion of the European Archaeology Days, we invite you to take part in a fun and instructive orienteering race that will lead you along the paths of Castelnau-de-Guers, discovering exceptional sites: the castle of Castelnau-de-Guers, the Saint-Antoine hermitage, the ochre landscapes of the garrigues, the Font du Loup…

German :

Anlässlich der Europäischen Tage der Archäologie laden wir Sie zu einem spielerischen und informativen Orientierungslauf ein, der Sie auf den Wegen von Castelnau-de-Guers zu außergewöhnlichen Orten führt: das Schloss von Castelnau-de-Guers, die Einsiedelei Saint-Antoine, die ockerfarbenen Landschaften der Garrigues, die font du Loup…

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, vi invitiamo a partecipare a una divertente e istruttiva gara di orienteering che vi porterà lungo le strade di Castelnau-de-Guers alla scoperta di siti eccezionali: il castello di Castelnau-de-Guers, l’eremo di Saint-Antoine, i paesaggi color ocra delle garrigues, la Font du Loup…

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas de Arqueología, le invitamos a participar en una carrera de orientación lúdica e instructiva que le llevará por los caminos de Castelnau-de-Guers para descubrir algunos lugares excepcionales: el castillo de Castelnau-de-Guers, la ermita de Saint-Antoine, los paisajes ocres de las garrigas, la Font du Loup…

