Course d’orientation ATLANTIC’O 2026 Lit-et-Mixe
Course d’orientation ATLANTIC’O 2026 Lit-et-Mixe samedi 27 juin 2026.
Lit-et-Mixe
Course d’orientation ATLANTIC’O 2026
Lit-et-Mixe Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Samedi (Journée) La Moyenne Distance (Championnat des Landes)
Un condensé de technique et de relances au milieu des pins.
Samedi (Soirée) Le Gar’Olou Bécut
Les Lou Bécut du BROSse réveillent… et la forêt s’assombrit. Préparez-vous pour une chasse aux balises sous forme de Loup-Garou ! Saurez-vous débusquer les balises avant que le Bécut (le célèbre cyclope des légendes landaises) ne vous attrape ?
Dimanche La Longue Distance
Des tracés exigeants à travers le relief typique du littoral landais pour clore ce week-end en beauté.
Ouvert à tous, licenciés ou non.
Informations sur www.soustons-orientation.fr
Inscriptions obligatoires avant le 22 juin. .
Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Course d’orientation ATLANTIC’O 2026
L’événement Course d’orientation ATLANTIC’O 2026 Lit-et-Mixe a été mis à jour le 2026-06-11 par Côte Landes Nature Tourisme
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