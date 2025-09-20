Course d’orientation autour de la Tour aux figures Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures Issy-les-Moulineaux

Course d’orientation autour de la Tour aux figures 20 et 21 septembre Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures Hauts-de-Seine

Gratuit, tout public, en autonomie

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Partez à l’aventure en famille autour de la Tour aux figures !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, relevez le défi d’une grande course d’orientation à travers les allées verdoyantes de l’île Saint-Germain… et partez à la découverte de la mystérieuse Tour aux figures de Jean Dubuffet.

Munis de votre livret-jeu, explorez le parc à la recherche des balises disséminées autour de cette œuvre monumentale. À chaque étape, des questions et des énigmes culturelles vous attendent, à résoudre en équipe. Une belle occasion de mêler jeu, sport et découverte artistique, dans un cadre naturel exceptionnel.

– Accès libre entre 14h et 18h

– Point de départ : Espace Découverte de la Tour aux figures

(situé au 1er étage de la grande halle du parc de l’île Saint-Germain)

– Gratuit – Tout public – En autonomie

– Retirez votre livret-jeu directement à l’espace Découverte, ouvert de 14h à 18h.

Petits et grands sont les bienvenus : que vous soyez curieux, sportifs, artistes en herbe ou simplement en balade… cette aventure est faite pour vous !

Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures 170 Quai de la Bataille de Stalingrad, 92130 Issy-les-Moulineaux, France Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France 0155959892 https://www.hauts-de-seine.fr/le-parc-de-lile-saint-germain Imaginée par Jean Dubuffet en 1967 et construite entre 1986 et 1988, La Tour aux figures est une sculpture monumentale emblématique de l’art contemporain.

Cette première commande publique faite à Jean Dubuffet par l’État en 1983 a été inaugurée en 1988. La Tour aux figures est une sculpture monumentale . Sa hauteur impressionnante de vingt-quatre mètres et son espace intérieur le Gastrovolve, un labyrinthe ascensionnel, en font une œuvre d’art exceptionnelle.

Cette sculpture, installée au cœur du parc départemental de l’Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, se visite à nouveau depuis septembre 2020, en visite guidée uniquement. Un espace d’accueil, accessible aux personnes à mobilité réduite, a également été créé pour permettre à tous de découvrir la tour. C’est également le lieu de départ des visites de la tour. En voiture, accès place Jean-Monnet Attention : peu de places de stationnement. RER : Ligne C, station Issy-Val-de-Seine. Tramway : T2 station Les Moulineaux ou Issy-Val-de-Seine. Bus : 39 – 123 – 126 – 189.

Course d’orientation

