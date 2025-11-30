Course d’orientation Avallon
Course d’orientation Avallon dimanche 30 novembre 2025.
Course d’orientation
Bois Dieu Avallon Yonne
Tarif : 9 – 9 – 12 EUR
Début : 2025-11-30 09:30:00
fin : 2025-11-30 13:00:00
2025-11-30
Le CDCO89 organise son traditionnel championnat de l’Yonne ! Retrouvez-nous à Avallon pour vous mesurer aux meilleurs compétiteurs du département de l’Yonne et plus encore.
Des circuits de 2 à 6 km, niveaux débutant à confirmé. Suivre le fléchage sur le giratoire route de Lyon/rue de Méluzien. .
Bois Dieu Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cdco89@free.fr
