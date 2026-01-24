Course d’orientation

Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’association Osse Sport Nature vous donne rendez-vous pour une aventure sportive et ludique au cœur de Châteaugiron. Venez relever le défi en équipe et partez à la chasse aux balises cachées !

Que vous soyez coureur confirmé ou promeneur du dimanche, cet événement est conçu pour être accessible à tous. Nul besoin d’être un expert en cartographie la boussole n’est pas nécessaire et chacun peut progresser à son propre rythme.

Au programme deux parcours au choix 6 km (idéal pour les familles) ou 12 km (pour les plus sportifs).

Technologie Le pointage des balises s’effectue avec un doigt électronique (fourni par l’organisation).

Pour les jeunes Un diplôme sera remis aux enfants pour féliciter leur participation.

Attention Pour des raisons d’organisation, l’événement est limité à 80 équipes. Ne tardez pas à vous inscrire !

Informations pratiques

Lieu de départ précisé à l’inscription

Inscriptions Obligatoires en ligne sur le site Osse Sport Nature ou sur la plateforme Klikego. .

Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 61 25 10 67

