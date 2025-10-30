Course d’orientation Créances
Course d’orientation Créances jeudi 30 octobre 2025.
Stade de Créances Créances Manche
Début : 2025-10-30 14:00:00
fin : 2025-10-30 16:00:00
2025-10-30
Ouvert aux jeunes de 8 ans jusqu’à 17 ans.
Dossier d’inscription obligatoire à retirer auprès de la Maison du Pays de Lessay. .
Stade de Créances Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 pij@mdplessay.fr
