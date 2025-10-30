Course d’orientation Créances

Course d’orientation Créances jeudi 30 octobre 2025.

Course d’orientation

Stade de Créances Créances Manche

Début : 2025-10-30 14:00:00

fin : 2025-10-30 16:00:00

2025-10-30

Ouvert aux jeunes de 8 ans jusqu’à 17 ans.

Dossier d’inscription obligatoire à retirer auprès de la Maison du Pays de Lessay. .

Stade de Créances Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 pij@mdplessay.fr

