Course d'orientation départementale – Grendelbruch, 14 juin 2025

Bas-Rhin

Rue du Stade Grendelbruch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-14 12:00:00

fin : 2025-06-14 16:30:00

Date(s) :

2025-06-14

Initiez-vous à la course d’orientation lors de cette rencontre conviviale ouverte à tous. Départs libres de 13h à 15h. Circuits chronométrés ou loisirs, pour tous les niveaux. Sur place, buvette et petite restauration proposées par le FC Grendelbruch. Inscription jusqu’au 08 juin 2025.

Le Ski Club de Barr organise une course d’orientation départementale, ouverte à tous.

7 compétitions

Violet L Violet M Violet C

Orange

Jaune

Bleu

Vert

En plus des circuits chronométrés compétition (réservés aux licenciés et aux non licenciés munis d’un certificat médical), 2 circuit loisirs (Loisirs Bleu et Vert), à faire à allure libre (seul, en famille ou entre amis) est proposé aux non-initiés désirant découvrir la Course d’Orientation.

Des animateurs qualifiés, leur apporteront, avant le départ, toutes les explications nécessaires sur l’orientation, la carte afin qu’ils puissent réaliser leur circuit en toute sérénité.

Départ 13h à 15h

Sur place, buvette et petite restauration assurée par le FC Grendelbruch

Inscription en ligne avant le 08 juin 2025 https://www.ffcorientation.fr/courses .

Rue du Stade

Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 55 44 11 oriantation@ski-club-barr.fr

English :

Try your hand at orienteering at this friendly event open to all. Free starts from 1pm to 3pm. Timed or leisure circuits, for all levels. On-site refreshments and snacks provided by FC Grendelbruch. Registration deadline: June 08, 2025.

German :

Führen Sie sich bei diesem geselligen Treffen, das für alle offen ist, in den Orientierungslauf ein. Freie Starts von 13:00 bis 15:00 Uhr. Rundkurse mit Zeitmessung oder Freizeit, für alle Niveaus. Vor Ort werden vom FC Grendelbruch Getränke und kleine Snacks angeboten. Anmeldung bis zum 08. Juni 2025.

Italiano :

Mettetevi alla prova con l’orienteering in questo evento amichevole aperto a tutti. Inizio gratuito dalle 13.00 alle 15.00. Circuiti a tempo o per il tempo libero, per tutti i livelli. Rinfreschi e spuntini forniti dall’FC Grendelbruch. Termine di iscrizione: 08 giugno 2025.

Espanol :

Pruebe a orientarse en este simpático evento abierto a todos. Salidas gratuitas de 13:00 a 15:00. Circuitos cronometrados o de ocio, para todos los niveles. Refrescos y tentempiés a cargo del FC Grendelbruch. Fecha límite de inscripción: 08 de junio de 2025.

