Course d’orientation départementale – La Bresse, 1 juin 2025 09:00, La Bresse.

Vosges

Course d’orientation départementale Col des Feignes La Bresse Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-01 09:00:00

fin : 2025-06-01 13:30:00

Date(s) :

2025-06-01

L’accueil ouvre à 9h, les départs sont de 10h à 12h, départ libre toutes les 2 minutes.

6 circuits de tous niveaux.

Inscriptions avant le 25 mai, possible sur place mais dans la limite des cartes disponibles.

Buvette + petite restauration ( Gâteaux et boissons )Tout public

.

Col des Feignes

La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 40 21

English :

Reception opens at 9am, departures from 10am to 12pm, free departure every 2 minutes.

6 circuits for all levels.

Registration before May 25, possible on site but subject to availability.

Refreshment bar + snacks (cakes and drinks)

German :

Der Empfang öffnet um 9 Uhr, die Starts sind von 10 bis 12 Uhr, freier Start alle 2 Minuten.

6 Strecken für alle Niveaus.

Anmeldungen bis zum 25. Mai, vor Ort möglich, aber nur solange die Karten reichen.

Erfrischungsstand + kleiner Imbiss ( Kuchen und Getränke )

Italiano :

La reception apre alle 9, le partenze sono dalle 10 alle 12, con partenza libera ogni 2 minuti.

6 circuiti per tutti i livelli.

Iscrizione entro il 25 maggio, possibile in loco ma soggetta a disponibilità.

Bar + snack (torte e bevande)

Espanol :

La recepción abre a las 9h, las salidas son de 10h a 12h, salida libre cada 2 minutos.

6 circuitos para todos los niveles.

Inscripción antes del 25 de mayo, posible in situ pero sujeta a disponibilidad.

Bar + tentempiés (pasteles y bebidas)

L’événement Course d’orientation départementale La Bresse a été mis à jour le 2025-05-14 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES