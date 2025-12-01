COURSE D’ORIENTATION DU PÈRE NOEL La Canourgue

COURSE D’ORIENTATION DU PÈRE NOEL

X-sport-Lozère vous invite à participer à la première La Course d'orientation du Père Noël le samedi 20 décembre dès 16h30 au centre village de La Canourgue et sentiers alentours.

Après quelques emplettes aux marchés de Noël organisé par l’ Office de Tourisme de l’Aubrac aux Gorges du Tarn vous pourrez parcourir les ruelles et/ou sentiers de notre beau village. En version tranquillou avec les enfants ou bien en version sport, on a tout prévu pour que chacun puisse en profiter.

Vous pouvez d’ores et déjà vous pré-inscrire ici https://forms.gle/nyF4fRTMVhpWf4ZeA

Premier départ 16h30, dernier départ 17h30

Durée de 15 minutes à 2h30 selon votre envie

Comment participer ? En solo (dès 14 ans) ou en équipe (au moins un majeur si enfant de moins de 12 ans)

Tarif 5€ (équipe ou solo)

Informations au 06 86 75 06 48

Fermeture des pré-inscriptions vendredi 19 décembre à midi. Possibilité de s’inscrire sur place dans la limite des cartes disponibles. .

Place du Pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 86 75 06 48 xsportslozere@gmail.com

English :

First Santa Claus Orienteering Race on Saturday December 20 from 4:30 pm in the village center of La Canourgue and surrounding trails.

First start 4.30pm, last start 5.30pm

Duration from 15 minutes to 2h30. How to take part? Solo (aged 14 and over) or in a team (at least one adult if child under 12) Price: 5? solo or in a team.

Info: 06 86 75 06 48

