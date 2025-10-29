Course d’orientation en famille Village vacances Le Duchet Nanchez

Village vacances Le Duchet 2 Les Pessettes Nanchez Jura

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

2025-10-29

Pendant les vacances, le Village vacances le Duchet propose des activités variées, ouvertes à tous.

La course d’orientation est un sport qui fait marcher la tête et les jambes !

Equipé d’une boussole, l’orienteur doit relier le plus vite possible différents points marqués sur sa carte on les appelle des balises.

En famille, en couple ou entre amis, nous vous proposons des séjours tout compris où vous pourrez vous initier et découvrir la course d’orientation dans l’environnement naturel et préservé des montagnes du Jura.

Séance sur réservation. .

Village vacances Le Duchet 2 Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26 contact@le-duchet.com

