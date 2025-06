Course d’orientation en famille sur L’Ile Blanche Impasse de l’Île Blanche Locquirec 17 juillet 2025 14:00

Finistère

Début : 2025-07-17 14:00:00

fin : 2025-07-17 16:00:00

2025-07-17

Nous vous proposons une course d’orientation familiale pour découvrir l’histoire, le patrimoine et l’écologie du site de L’Ile Blanche tout en jouant. Muni d’une carte, il vous faudra trouver les balises mais aussi résoudre des énigmes. En courant ou en marchant à chacun son rythme! Prévoir des chaussures et des vêtements qui conviennent au temps. .

Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 51 61 15 83

