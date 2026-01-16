Course d’orientation enfants Stade Frambouhans
Course d’orientation enfants Stade Frambouhans mardi 10 février 2026.
Course d’orientation enfants
Stade Rue du Stade Frambouhans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 13:30:00
fin : 2026-02-10 16:00:00
Date(s) :
2026-02-10
Activité destinée aux enfants de 6 à 10 ans. Jeux et course d’orientation. .
Stade Rue du Stade Frambouhans 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 97 13 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Course d’orientation enfants
L’événement Course d’orientation enfants Frambouhans a été mis à jour le 2026-01-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)