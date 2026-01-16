Course d’orientation enfants Stade Frambouhans

Course d’orientation enfants

Stade Rue du Stade Frambouhans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 13:30:00

fin : 2026-02-10 16:00:00

Date(s) :

2026-02-10

Activité destinée aux enfants de 6 à 10 ans. Jeux et course d’orientation. .

Stade Rue du Stade Frambouhans 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 97 13 21

English : Course d’orientation enfants

