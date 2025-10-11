Course d’orientation / entraînement découverte Parc Sencion Rue Jules Ferry Biscarrosse

Rue Jules Ferry Parc Sencion Biscarrosse Landes

Gratuit

Course d’orientation

Entraînement découverte gratuit

Ouvert à tous

Venez découvrir la course d’orientation à Biscarrosse

Sport de pleine nature pratiqué en forêt et en ville

Sport physique et mental accessible à tous en loisir ou en compétition

Course d’orientation à pied, à vtt, en raid .

Rue Jules Ferry Parc Sencion Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 09 48 18 biscarrosse.orientation@gmail.com

