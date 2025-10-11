Course d’orientation / entraînement découverte Parc Sencion Rue Jules Ferry Biscarrosse
Rue Jules Ferry Parc Sencion Biscarrosse Landes
Gratuit
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Course d’orientation
Entraînement découverte gratuit
Ouvert à tous
Venez découvrir la course d’orientation à Biscarrosse
Sport de pleine nature pratiqué en forêt et en ville
Sport physique et mental accessible à tous en loisir ou en compétition
Course d’orientation à pied, à vtt, en raid .
Rue Jules Ferry Parc Sencion Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 09 48 18 biscarrosse.orientation@gmail.com
