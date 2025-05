Course d’Orientation – GREZIAN Grézian, 24 mai 2025 10:00, Grézian.

Hautes-Pyrénées

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

10 h: départ de l’aire de pique-nique

2 parcours tout public: tribu dès 6 ans environ 2.5 km / Challenge environ 7 km -300m D+

Sur inscription: 10€ / équipe (1 à 4 personne)

14h: remise des prix à la mairie d’Arreau

Buvette sur place, sandwich sur commande 5€

A gagner des lots sportifs .

Grézian 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

10 am: departure from the picnic area

2 routes for all ages: tribe from 6 years approx. 2.5 km / Challenge approx. 7 km -300m D+

Registration fee: 10? / team (1 to 4 people)

2 p.m.: prize-giving ceremony at Arreau town hall

German :

10 Uhr: Start vom Picknickplatz aus

2 Strecken für alle: Stamm ab 6 Jahren ca. 2,5 km / Challenge ca. 7 km -300m D+

Nach Anmeldung: 10 ? / Team (1 bis 4 Personen)

14 Uhr: Preisverleihung im Rathaus von Arreau

Italiano :

ore 10: partenza dall’area picnic

2 percorsi per tutte le età: tribù da 6 anni circa 2,5 km / sfida circa 7 km -300m D+

Quota di iscrizione: 10? per squadra (da 1 a 4 persone)

ore 14.00: premiazione presso il municipio di Arreau

Espanol :

10 h: salida desde la zona de picnic

2 recorridos para todas las edades: tribu a partir de 6 años aprox. 2,5 km / Desafío aprox. 7 km -300m D+

Inscripción: 10? por equipo (de 1 a 4 personas)

14h: entrega de premios en el ayuntamiento de Arreau

