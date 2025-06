Course d’orientation – Istres 15 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Course d'orientation Dimanche 15 juin 2025. Pinéde des 4 vents Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-15

fin : 2025-06-15

2025-06-15

Rendez-vous à Istres le dimanche 15 juin pour deux courses organisées par le MARCO dans la pinède des 4 vents de 10h à 12h !

Courses ou marches ouvertes à toutes et tous, quel que soit votre âge ! Il y a des circuits accompagnés pour les enfants les plus jeunes, des circuits loisirs pour les débutants, des circuits chronométrés pour ceux qui aiment les défis.



Au programme :

– le matin moyenne distance en forêt avec des circuits de 2 à 3.9 km selon les catégories

– l »après-midi une course avec une partie urbaine et une partie en forêt avec des circuits de 1.4 à 3.3 km.

Ces parcours peuvent être réalisées en marchant ou en courant. Comme il s’agit de distances relativement courtes, dans un milieu sécurisé (La Pinède des 4 Vents à Istres) c’est un bon moyen de découvrir la course d’orientation. N’hésitez pas à vous lancer !



Le principe est de rejoindre l’arrivée en passant par les balises, en respectant l’ordre indiqué. L’itinéraire entre chaque balise est libre et la durée de course est également libre. Pour ceux qui sont motivés par le côté sportif et challenge, l’objectif est de réaliser l’itinéraire le plus rapidement possible, certains circuits étant chronométrés. Pour tout le monde, c’est une façon ludique et amusante de se promener et de passer un bon moment en extérieur ! Des membres du club seront là pour vous expliquer le fonctionnement.





Pour les licenciés en clubs, la moyenne distance compte pour le challenge de la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur de Course d’Orientation .

Pinéde des 4 vents

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 45 74 48 contact@marseille-course-orientation.com

English :

Join us in Istres on Sunday June 15th for two races organized by MARCO in the Pinède des 4 vents from 10am to 12pm!

German :

Wir treffen uns am Sonntag, den 15. Juni, in Istres zu zwei vom MARCO organisierten Rennen im Pinienwald der 4 Winde von 10 bis 12 Uhr!

Italiano :

Unitevi a noi a Istres domenica 15 giugno per due gare organizzate da MARCO nella Pinède des 4 vents dalle 10 alle 12!

Espanol :

Únase a nosotros en Istres el domingo 15 de junio para dos carreras organizadas por el MARCO en la Pinède des 4 vents de 10h a 12h

L’événement Course d’orientation Istres a été mis à jour le 2025-06-10 par Office de Tourisme d’Istres