COURSE D’ORIENTATION LA QUÊTE DES EXPLORATEURS

Début : 2025-08-05 10:00:00

fin : 2025-08-05 12:00:00

2025-08-05

Une aventure familiale en plein air mêlant orientation et plusieurs défis en lien avec la nature. Jusqu’à 6 équipes pourront mesurer leur astuce et leur adresse aux fil des épreuves

Quelle équipe gagnera le titre de Maîtres des sentiers ?

Gratuit

43 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

English :

A family outdoor adventure combining orienteering and a variety of nature-related challenges. Up to 6 teams can test their cunning and dexterity in the various challenges

Which team will win the title of Trail Masters?

Free

German :

Ein Familienabenteuer im Freien, das Orientierung und verschiedene Herausforderungen im Zusammenhang mit der Natur miteinander verbindet. Bis zu 6 Teams können ihren Scharfsinn und ihre Geschicklichkeit bei den Herausforderungen messen

Welches Team wird den Titel « Meister der Pfade » gewinnen?

Kostenlos

Italiano :

Un’avventura all’aperto per famiglie che combina l’orienteering e una serie di sfide legate alla natura. Fino a 6 squadre potranno mettere alla prova la loro astuzia e abilità durante le sfide

Quale squadra si aggiudicherà il titolo di Trail Masters?

Libero

Espanol :

Una aventura familiar al aire libre que combina la orientación y una serie de retos relacionados con la naturaleza. Hasta 6 equipos podrán poner a prueba su astucia y habilidad a medida que superan los retos

¿Qué equipo se alzará con el título de Trail Masters?

Gratis

L’événement COURSE D’ORIENTATION LA QUÊTE DES EXPLORATEURS Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2025-07-24 par OT DE FONT ROMEU