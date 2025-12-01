Course d’orientation

Viaduc de la Recoumène Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

De 8 à 14 ans. Sur résa.

Goûter inclus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 14:00:00

fin : 2025-12-30 17:00:00

Date(s) :

2025-12-30

Par équipe, de 8 à 14 ans un jeu de piste nature avec balises, boussole et défis à relever en forêt. Apprenez à vous repérer comme les pros et terminez par un goûter chaud (chamallows grillés !).

.

Viaduc de la Recoumène Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 29 29 65 guizon.alban@orange.fr

English :

In teams, ages 8 to 14: a nature treasure hunt with markers, compass and forest challenges. Learn to find your way around like the pros, and finish off with a hot snack (toasted marshmallows!).

German :

Im Team, von 8 bis 14 Jahren: eine Naturschnitzeljagd mit Markierungen, Kompass und Herausforderungen, die es im Wald zu bewältigen gilt. Lernen Sie, sich wie die Profis zu orientieren und schließen Sie mit einem warmen Snack (gegrillte Marshmallows!) ab.

Italiano :

A squadre, dagli 8 ai 14 anni: una caccia al tesoro naturalistica con pennarelli, bussola e sfide nel bosco. Imparate a orientarvi come i professionisti e terminate con una merenda calda (marshmallow tostati!).

Espanol :

En equipos, de 8 a 14 años: una búsqueda del tesoro en la naturaleza con balizas, brújula y desafíos en el bosque. Aprende a orientarte como los profesionales y termina con un tentempié caliente (¡malvaviscos tostados!).

L’événement Course d’orientation Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal