Course d’orientation Learn-O

Col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-16 12:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Course d’Orientation & Learn-O.

2 activités, 100 % fun et défis en pleine nature !

Envie d’une aventure à la fois ludique, sportive et accessible à tous ?

Avec cette formule unique, chacun choisit son activité… et peut en changer à tout moment !

1) Course d’Orientation en montagne

Pour les aventuriers dès 8 ans (ou plus jeunes accompagnés)

Partez à la recherche de 6 personnages mystérieux cachés dans la nature !

Orientation, observation, esprit d’équipe… Et un classement en temps réel pour les plus compétitifs !

2) Atelier Learn-O

Un jeu interactif où réflexion et mouvement font la paire !

À l’aide d’un doigt électronique et d’une carte personnalisée, validez les balises selon le parcours choisi.

Des énigmes variées à résoudre en chemin, sur des thèmes pour tous les animaux du Parc national des Pyrénées, maths, culture, orientation… à vous de choisir !

‍‍‍Petits et grands s’affrontent ensemble avec des niveaux adaptés à chacun.

Apprenez en vous amusant, seul ou en équipe, à votre rythme !

-Activité réalisable en famille, entre amis, en groupe ! Pour petits et grands, à partir de 3 ans et tous niveaux.

-Activité animée et encadrée par Pyrénées Ludiques.

-Réservation obligatoire. .

Col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 61 60 75 pyreneesludiques@gmail.com

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English :

Orienteering & Learn-O.

2 activities, 100% fun and challenge in the great outdoors!

Looking for an adventure that’s fun, sporty and accessible to all?

With this unique formula, everyone chooses their activity… and can change it at any time!

1) Mountain orienteering

For adventurers aged 8 and over (or younger accompanied)

Set off in search of 6 mysterious characters hidden in nature!

Orientation, observation, team spirit? And real-time rankings for the most competitive!

2) Learn-O workshop

An interactive game where reflection and movement go hand in hand!

Using an electronic finger and a personalized map, validate beacons along the chosen route.

A variety of riddles to solve along the way, on themes for everyone: the animals of the Pyrenees National Park, maths, culture, orientation? the choice is yours!

young and old alike can take part, with levels to suit everyone.

Learn while having fun, alone or in a team, at your own pace!

L’événement Course d’orientation Learn-O Aucun a été mis à jour le 2026-03-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65