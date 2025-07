Course d’orientation ludique à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou station de ski de Laguiole Laguiole

Course d’orientation ludique à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou

station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole Aveyron

Début : Samedi 2025-07-26

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Aubrac Lanta course d’orientation ludique

rendez vous à 14h au pied des pistes.

Sur réservation au 07 81 22 59 58

station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 7 81 22 59 58 assopromotionstationlaguiole@gmail.com

English :

Aubrac Lanta: fun orienteering race

meet at 2pm at the foot of the pistes.

Reservations required on 07 81 22 59 58

German :

Aubrac Lanta: spielerischer Orientierungslauf

treffpunkt um 14 Uhr am Fuß der Pisten.

Auf Reservierung unter 07 81 22 59 58

Italiano :

Aubrac Lanta: gara di orientamento divertente

ritrovo alle 14.00 ai piedi delle piste.

Prenotazione obbligatoria al numero 07 81 22 59 58

Espanol :

Aubrac Lanta: divertida carrera de orientación

cita a las 14h al pie de las pistas.

Es necesario reservar en el 07 81 22 59 58

