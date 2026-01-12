Course d’orientation LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur

Course d’orientation

LUZ ARDIDEN Front neige Secteur Aulian Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-10 09:00:00

fin : 2026-02-10 17:00:00

2026-02-10

Sais-tu réagir face aux risques majeurs ?

L’équipe du C·PRIM t’attend à Luz Ardiden pour une journée ludique et instructive !

Au programme pars à la recherche de balises cachées sur le domaine skiable, réponds à des questions pour tester tes connaissances et apprends les bons comportements face aux risques dans les Pyrénées.

Petits et grands, sportifs ou amateurs, curieux ou passionnés, tout le monde est bienvenu pour vivre cette expérience unique en pleine nature. On t’attend nombreux en bas des pistes !

> Réservation obligatoire sur www.luz-ardiden.com. .

LUZ ARDIDEN Front neige Secteur Aulian Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Do you know how to react to major risks?

The C-PRIM team awaits you at Luz Ardiden for a fun and informative day!

On the program: search for hidden beacons in the ski area, answer questions to test your knowledge and learn how to behave in the face of risk in the Pyrenees.

Young and old, sporty or amateur, curious or passionate, everyone is welcome to take part in this unique experience in the heart of nature. We look forward to seeing you at the bottom of the slopes!

