Course d’orientation nocturne La Déboussolée Salle municipale Matignon

Course d’orientation nocturne La Déboussolée

Salle municipale Place Gouyon Matignon Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-07 20:00:00

Parcours d’orientation et randonnée nocturne par équipe.

Départ à partir de 20h à la salle municipale

Parcours de 3, 5, 7 ou 10 km

Repas sur réservation.

Inscriptions très prochainement en cliquant sur réserver

Organisé par l’APE de l’école publique de Matignon .

Salle municipale Place Gouyon Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 83 33 90 76

