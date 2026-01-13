Course d’orientation nocturne La Déboussolée Salle municipale Matignon
Course d’orientation nocturne La Déboussolée
Salle municipale Place Gouyon Matignon
Début : 2026-03-07 20:00:00
2026-03-07
Parcours d’orientation et randonnée nocturne par équipe.
Départ à partir de 20h à la salle municipale
Parcours de 3, 5, 7 ou 10 km
Repas sur réservation.
Inscriptions très prochainement en cliquant sur réserver
Organisé par l’APE de l’école publique de Matignon .
Salle municipale Place Gouyon Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 83 33 90 76
