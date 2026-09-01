Course d’Orientation Pièce de la font Saint-Simon-de-Bordes

Informations pratiques

Saint-Simon-de-Bordes

Course d’Orientation

Pièce de la font Etang Saint Simon de Bordes Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

L’APE Villecharsaintudelle vous convie à sa première course d’orientation le samedi 19 septembre 2026, à partir de 15h30 autour de l’étang de St Simon de Bordes.

Départ au parking de l’école.

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Pièce de la font Etang Saint Simon de Bordes Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 36 89 63 apestsimon@gmail.com

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English :

The Villecharsaintudelle PTA invites you to its first orienteering race on Saturday, September 19, 2026, starting at 3:30 p.m. around the St. Simon de Bordes pond.

The race starts at the school parking lot.

L’événement Course d’Orientation Saint-Simon-de-Bordes a été mis à jour le 2026-09-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge