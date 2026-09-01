Course d’Orientation Pièce de la font Saint-Simon-de-Bordes
samedi 19 septembre 2026 · Pièce de la font · Saint-Simon-de-Bordes
Informations pratiques
Saint-Simon-de-Bordes
Course d’Orientation
Pièce de la font Etang Saint Simon de Bordes Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
L’APE Villecharsaintudelle vous convie à sa première course d’orientation le samedi 19 septembre 2026, à partir de 15h30 autour de l’étang de St Simon de Bordes.
Départ au parking de l’école.
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Pièce de la font Etang Saint Simon de Bordes Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 36 89 63 apestsimon@gmail.com
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English :
The Villecharsaintudelle PTA invites you to its first orienteering race on Saturday, September 19, 2026, starting at 3:30 p.m. around the St. Simon de Bordes pond.
The race starts at the school parking lot.
L’événement Course d’Orientation Saint-Simon-de-Bordes a été mis à jour le 2026-09-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge