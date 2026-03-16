Course d’Orientation Spécial Printemps

Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Le printemps s’installe à Beauvais, et avec lui, une aventure inédite à partager en famille ou entre amis ! Le samedi 11 avril 2026, le Plan d’eau du Canada se transforme en un immense terrain de jeu pour une course d’orientation ludique et mystérieuse.

Saurez-vous retrouver les lettres disparues pour sauver la saison ?

En équipe de 2 à 5 personnes, vous devrez faire preuve de flair et d’esprit d’équipe pour naviguer entre les balises et résoudre des énigmes parsemées sur votre chemin.

Deux parcours sont proposés pour que tout le monde puisse s’amuser

Parcours Enfants Idéal pour les petits explorateurs.

Parcours Famille Un peu plus de challenge, pour les plus grands.

A partir de 6 ans.

Inscription par mail ou via le QR code sur l’affiche.

Le printemps s’installe à Beauvais, et avec lui, une aventure inédite à partager en famille ou entre amis ! Le samedi 11 avril 2026, le Plan d’eau du Canada se transforme en un immense terrain de jeu pour une course d’orientation ludique et mystérieuse.

Saurez-vous retrouver les lettres disparues pour sauver la saison ?

En équipe de 2 à 5 personnes, vous devrez faire preuve de flair et d’esprit d’équipe pour naviguer entre les balises et résoudre des énigmes parsemées sur votre chemin.

Deux parcours sont proposés pour que tout le monde puisse s’amuser

Parcours Enfants Idéal pour les petits explorateurs.

Parcours Famille Un peu plus de challenge, pour les plus grands.

A partir de 6 ans.

Inscription par mail ou via le QR code sur l’affiche. .

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France jmalandain@beauvais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spring has sprung in Beauvais, and with it comes a new adventure to share with family and friends! On Saturday, April 11, 2026, the Plan d?eau du Canada is transformed into a huge playground for a fun and mysterious orienteering race.

Can you find the missing letters and save the season?

Working in teams of 2 to 5, you’ll have to use your flair and team spirit to navigate between the markers and solve the riddles along the way.

Two courses are available for everyone to enjoy:

Children?s trail Ideal for little explorers.

Family trail: A little more challenge, for older children.

Ages 6 and up.

Registration by e-mail or via the QR code on the poster.

L’événement Course d’Orientation Spécial Printemps Beauvais a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis