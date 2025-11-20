Course du Desman Station de ski Gavarnie-Gèdre

Course du Desman

Station de ski GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le club des sports de Gavarnie-Gèdre organise sa mythique course de ski pour les jeunes de catégorie U8-U10 (2015 à 2017) avec licence FFS ! Participez ou soutenez nos graines de champions !

English :

The Gavarnie-Gèdre sports club is organizing its legendary ski race for youngsters in categories U8-U10 (2015 to 2017) with an FFS license! Participate or support our seeds of champions!

German :

Der Sportclub von Gavarnie-Gèdre organisiert sein legendäres Skirennen für Jugendliche der Kategorie U8-U10 (2015 bis 2017) mit FFS-Lizenz! Nehmen Sie teil oder unterstützen Sie unsere Champions-Samen!

Italiano :

Il club sportivo Gavarnie-Gèdre organizza la sua leggendaria gara di sci per i giovani della categoria U8-U10 (dal 2015 al 2017) con licenza FFS! Partecipate o sostenete i nostri campioni!

Espanol :

¡El club deportivo Gavarnie-Gèdre organiza su legendaria carrera de esquí para jóvenes de categoría U8-U10 (2015 a 2017) con licencia FFS! ¡Participa o apoya a nuestros campeones!

