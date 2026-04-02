Iffendic

Course du Muguet

Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

44ème édition de la course du muguet

5 courses au programme, dont 2 courses adultes (15 km et 5 km)

La Course du Muguet est bien plus qu’une simple compétition c’est un véritable événement populaire qui attire de plus en plus de participants chaque année. En 2025, l’édition a rassemblé plus de 700 coureurs adultes, une progression de 30 % par rapport à l’année précédente, et ce n’est pas fini ! Que vous soyez un athlète expérimenté ou un coureur amateur, cet événement est l’occasion de vivre une expérience sportive unique. pour 2026 la course du muguet se déroule dans la commune de Montfort, le 15 km est un aller et retour Montfort Iffendic Montfort

Programme de la journée

2 courses adultes (15km et 5km), le départ se fera devant le stade

9h30 5 km (catégorie Cadets nés en 2010 et avant) dans le centre de Montfort.

9h40 15 km (catégories Juniors, Espoirs, Seniors, Vétérans , nés en 2008 et avant) Un aller-retour Montfort/Iffendic.

3 courses jeunes

9h30 2,7 km à 9h30 (catégories Benjamins nés en 2013 et 2014 ET Minimes nés en 2011 et 2012) devant le stade

11h15 1200 m (catégorie Scolaires nés en 2015 et 2016) sur la piste du stade

11h30 800 m (catégorie Enfants nés en 2017, 2018 et 2019) sur la piste

Venez partager un moment convivial et sportif en famille ou entre amis ! Les parcours sont accessibles à tous les âges et niveaux, avec des distances adaptées à chacun. ‍♂️ ‍♀️

Lieu Départ au stade d’athlétisme de Montfort-sur-Meu.

15 km à 09H40

Un aller-retour Montfort-Iffendic-Montfort, ouvert à toutes les catégories à partir de juniors.

Licence running ou PPS (Parcours Prévention Santé) ou certificat médical.

600 dossards max.si cette jauge est atteinte -> pas de vente de dossards le jour de la course

5 km à 09H30

Dans et autour d’Iffendic, ouvert à toutes les catégories à partir de cadets.

Licence running ou PPS ou certificat médical obligatoire pour les adultes.

Licence running ou PPS ou questionnaire santé pour les mineurs.

Accord parental obligatoire pour les mineurs non licenciés.

300 dossards max.si cette jauge est atteinte -> pas de vente de dossards le jour de la coures

2,7 km à 09H30

Pour les benjamins minimes, course gratuite.

Licence running ou questionnaire de santé valide, Accord parental obligatoire pour les mineurs non licenciés.

80 dossards max. si cette jauge est atteinte -> pas de vente de dossards le jour de la coures

Les courses scolaires et enfants 1200 m à 11H15 et 800 m à 11H30

Pour les scolaires, course gratuite, inscription sur NextRun

Accord parental obligatoire pour les mineurs non licenciés (directement sur NextRun lors de l’inscription du mineur)

Clôture des inscriptions le 30 avril à 18H00

Retrait des dossards le 1er mai à partir de 08H00 (Sur le parking du stade d’athlétisme de Montfort-sur-Meu).

Pour les courses des scolaires (800m et 1200m), les inscriptions sont gratuites et se feront aussi sur place le jour de la course et jusqu’à 15 minutes avant le départ de la course. .

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 91 21

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English :

L’événement Course du Muguet Iffendic a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Montfort Communauté