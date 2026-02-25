Course du muguet Saint-Pierre-d’Irube

Course du muguet

Plaine des sports Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-05-01

Participez à la traditionnelle course et venez sillonner la commune à travers un parcours entre ville et nature !

Inscription web ouverte.

8h00 Accueil des participants, inscriptions et retrait des dossards.

9h00 à 9h45 Départ marche 7km

9h15 Départ 1km ou 2km enfants

9h50 départ des courses en Joëlette

10h00 Départ 12km

10h15 Départ 7km .

Plaine des sports Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine coursedumuguet@hiriburukoainhara.fr

