Course du muguet Saint-Pierre-d’Irube
Course du muguet Saint-Pierre-d’Irube vendredi 1 mai 2026.
Course du muguet
Plaine des sports Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Participez à la traditionnelle course et venez sillonner la commune à travers un parcours entre ville et nature !
Inscription web ouverte.
8h00 Accueil des participants, inscriptions et retrait des dossards.
9h00 à 9h45 Départ marche 7km
9h15 Départ 1km ou 2km enfants
9h50 départ des courses en Joëlette
10h00 Départ 12km
10h15 Départ 7km .
Plaine des sports Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine coursedumuguet@hiriburukoainhara.fr
English : Course du muguet
