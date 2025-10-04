Course du Munhoa Lasse
Course du Munhoa Lasse samedi 4 octobre 2025.
Course du Munhoa
Lasse Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Départ de la course 17h. Départ rando avant 16h. Inscription dossard à partir de 7h30. Remise des prix à 21h.
Trail de 19km, dénivelé 1100m. randonnée de 10km , dénivelé 600m.
Sur place talo/sandwich/buvette.
Frontale obligatoire. .
Lasse 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 90 32 94
