Course du Munhoa Lasse

Course du Munhoa Lasse samedi 4 octobre 2025.

Course du Munhoa

Lasse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Départ de la course 17h. Départ rando avant 16h. Inscription dossard à partir de 7h30. Remise des prix à 21h.

Trail de 19km, dénivelé 1100m. randonnée de 10km , dénivelé 600m.

Sur place talo/sandwich/buvette.

Frontale obligatoire. .

Lasse 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 90 32 94

