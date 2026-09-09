Informations pratiques

Lasse

Course du Munhoa

Lasse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 16:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Départ de la course : 17h. Départ rando : avant 16h. Inscription dossard : à partir de 16h. Remise des prix à 21h.

Trail de 19km, dénivelé 1100m. randonnée de 10km , dénivelé 600m.

Sur place : talo/sandwich/buvette.

Frontale obligatoire. .

Lasse 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 90 32 94

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English : Course du Munhoa

L’événement Course du Munhoa Lasse a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque