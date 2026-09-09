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AGENDA · Lasse

Course du Munhoa Lasse

samedi 3 octobre 2026 · Lasse

Course du Munhoa Lasse

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Ville
64220 Lasse
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
18 18 18 Tarif de base - plein tarif

Lasse

Course du Munhoa

Lasse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 16:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Départ de la course : 17h. Départ rando : avant 16h. Inscription dossard : à partir de 16h. Remise des prix à 21h.
Trail de 19km, dénivelé 1100m. randonnée de 10km , dénivelé 600m.
Sur place : talo/sandwich/buvette.
Frontale obligatoire.   .

Lasse 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 90 32 94 

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English : Course du Munhoa

L’événement Course du Munhoa Lasse a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque

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