Course du Munhoa Lasse
samedi 3 octobre 2026 · Lasse
Informations pratiques
Lasse
Course du Munhoa
Lasse Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 16:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Départ de la course : 17h. Départ rando : avant 16h. Inscription dossard : à partir de 16h. Remise des prix à 21h.
Trail de 19km, dénivelé 1100m. randonnée de 10km , dénivelé 600m.
Sur place : talo/sandwich/buvette.
Frontale obligatoire. .
Lasse 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 90 32 94
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English : Course du Munhoa
L’événement Course du Munhoa Lasse a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque
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