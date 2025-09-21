Course du patrimoine Siège de l’Aviron Bayonnais Omnisports Bayonne

Course du patrimoine Siège de l’Aviron Bayonnais Omnisports Bayonne dimanche 21 septembre 2025.

Course du patrimoine Dimanche 21 septembre, 09h00 Siège de l’Aviron Bayonnais Omnisports Pyrénées-Atlantiques

Sur inscription en ligne. Tarif : 15 €.

À travers un parcours original et accessible à tous, mêlant sport et culture, partez à la découverte du riche patrimoine de Bayonne tout en pratiquant une activité physique. Deux formats sont proposés : une course chronométrée de 10 km, ou une marche familiale de 5 ou 8 km.

Proposée par l’Aviron Bayonnais en partenariat avec la Direction des Sports de la Ville.

Siège de l’Aviron Bayonnais Omnisports 1 rue Owen Roë, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 63 33 15 [{« type »: « link », « value »: « http://coursedupatrimoine.avironbayonnais.net »}] La section pelote basque de l’Aviron Bayonnais, créée en 1912, est l’une des plus anciennes du club après l’aviron et le rugby.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Aviron Bayonnais