Course Elle & Lui Saint-Paul
Course Elle & Lui Saint-Paul samedi 20 septembre 2025.
Course Elle & Lui
Rue des Courtillets Saint-Paul Oise
Tarif : 14 – 14 – 14
14
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 13:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
La Elle & Lui c’est le 20 septembre à Saint-Paul!
Au programme
– Une course en relais duo mixte ou unisexe (15km en tout),
– Un trail en solo de 15km,
– Une marche chronométrée de 10km.
– Une tombola, des cadeaux pour chaque participant, une buvette sur place, de l’animation pendant et après la course… 14 .
Rue des Courtillets Saint-Paul 60650 Oise Hauts-de-France +33 6 29 93 50 57
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Course Elle & Lui Saint-Paul a été mis à jour le 2025-09-04 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis