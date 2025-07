Course « Enfants sans cancer » Canal de la Martinière Le Pellerin

Course « Enfants sans cancer » Canal de la Martinière Le Pellerin dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 09:00 –

Gratuit : non Tout public

Pour la 6ème année, l’association Couëronnaise « Un pas de plus contre le cancer des enfants » organisera, le dimanche 21 septembre, une course solidaire visant à récolter des fonds pour soutenir la recherche et les initiatives au profit du bien-être des enfants malades. Chaque année, en France, 2 500 enfants et adolescents sont diagnostiqués d’un cancer. Un chiffre important qui ne cesse d’augmenter depuis 30 ans… Pourtant, les cancers pédiatriques restent considérés comme des maladies rares par les industriels et la recherche reste, quant à elle, essentiellement axée sur les cancers des adultes, alors même que les tumeurs malignes détectées chez les enfants ne sont pas de la même nature et ne peuvent pas se soigner de la même manière.Aussi, suivant l’impulsion de l’association Imagine for Margo, l’association locale Un pas de plus contre le cancer des enfants organise depuis sa création, en 2020, des événements visant à mobiliser le public et à récolter des fonds pour financer des programmes de recherche spécifiques et trouver des traitements innovants contre les cancers pédiatriques. Une 6ème édition de la course contre le cancer des enfants, dimanche 21 septembre, au canal de la Martinière Vers 10h30, après un grand échauffement collectif vous pourrez vous mobiliser en prenant le départ, à côté du restaurant de la Martinière, d’une marche ou d’une course de 6 km. Les plus sportifs pourront quant à eux se lancer le défi d’une course de 10 km !Lors de cette belle journée solidaire, des animations seront également organisées et vous pourrez vous restaurer et vous rafraîchir sur place. Pour participer… Pensez à vous inscrire et à acheter votre t-shirt aux couleurs de l’association (si c’est votre première participation) sur : https://www.helloasso.com/associations/un-pas-de-plus-contre-le-cancer-des-enfants/evenements/course-contre-le-cancer-des-enfants-3

Canal de la Martinière Le Pellerin 44640

http://www.ville-lepellerin.fr https://www.helloasso.com/associations/un-pas-de-plus-contre-le-cancer-des-enfants/evenements/course-contre-le-cancer-des-enfants-3