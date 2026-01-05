COURSE ENVOLEZ-VOUS Montpellier
COURSE ENVOLEZ-VOUS Montpellier dimanche 1 février 2026.
COURSE ENVOLEZ-VOUS
Bassin Jacques Coeur Montpellier Hérault
Tarif : 9 – 9 – EUR
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
2026-02-01
La 10e édition de la course caritative Envolez-Vous , se tiendra le 01er février 2026 au départ du Bassin Jacques Coeur !
Envolez-vous est une course solidaire organisée par le Montpellier Athletic Running Club (MARC) en soutien à l’association ENVOL, qui mène des actions en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap via la pratique du sport.
Les coureurs sont invités à s’inscrire sur le site www.envolez-vous.info sur lequel ils trouveront également toutes les informations sur la course.
Plusieurs parcours disponibles
Course 5km CLASSIQUE
Course 10km CLASSIQUE
ÉQUIPE JOËLETTE 5km
1 joëlette + 6 accompagnants pousseurs maximum (+ 2 en option)
ÉQUIPE JOËLETTE 10km
1 joëlette + 6 accompagnants pousseurs maximum (+ 2 en option)
Course 5km FAUTEUIL
Course 10km FAUTEUIL
Courses enfants
à partir de 4ans (parcours ludique) jusqu’à 14 ans (course autour du bassin jacques cœur)
Tout le monde peut participer à cet événement sportif, solidaire et familial.
Heures de départ selon la course .
Bassin Jacques Coeur Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@marc-athletisme.org
English :
The 10th edition of the Envolez-Vous charity race will be held on February 01, 2026, starting from the Bassin Jacques Coeur!
Envolez-vous is a charity race organized by the Montpellier Athletic Running Club (MARC) in support of the ENVOL association, which promotes the inclusion of people with disabilities through sport.
