COURSE ENVOLEZ-VOUS Montpellier

COURSE ENVOLEZ-VOUS

Bassin Jacques Coeur Montpellier Hérault

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

La 10e édition de la course caritative Envolez-Vous , se tiendra le 01er février 2026 au départ du Bassin Jacques Coeur !

Envolez-vous est une course solidaire organisée par le Montpellier Athletic Running Club (MARC) en soutien à l’association ENVOL, qui mène des actions en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap via la pratique du sport.

La 10e édition de la course caritative Envolez-Vous , se tiendra le 01er février 2026 au départ du Bassin Jacques Coeur !

Envolez-vous est une course solidaire organisée par le Montpellier Athletic Running Club (MARC) en soutien à l’association ENVOL, qui mène des actions en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap via la pratique du sport.

Les coureurs sont invités à s’inscrire sur le site www.envolez-vous.info sur lequel ils trouveront également toutes les informations sur la course.

Plusieurs parcours disponibles

Course 5km CLASSIQUE

Course 10km CLASSIQUE

ÉQUIPE JOËLETTE 5km

1 joëlette + 6 accompagnants pousseurs maximum (+ 2 en option)

ÉQUIPE JOËLETTE 10km

1 joëlette + 6 accompagnants pousseurs maximum (+ 2 en option)

Course 5km FAUTEUIL

Course 10km FAUTEUIL

Courses enfants

à partir de 4ans (parcours ludique) jusqu’à 14 ans (course autour du bassin jacques cœur)

Tout le monde peut participer à cet événement sportif, solidaire et familial.

Heures de départ selon la course .

Bassin Jacques Coeur Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@marc-athletisme.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 10th edition of the Envolez-Vous charity race will be held on February 01, 2026, starting from the Bassin Jacques Coeur!

Envolez-vous is a charity race organized by the Montpellier Athletic Running Club (MARC) in support of the ENVOL association, which promotes the inclusion of people with disabilities through sport.

L’événement COURSE ENVOLEZ-VOUS Montpellier a été mis à jour le 2026-01-02 par 34 OT MONTPELLIER