Course et fête de la musique – Mers-les-Bains 21 juin 2025 17:00

Somme

13 Rue Roger Salengro Mers-les-Bains

Tarif unique 5€

Début : 2025-06-21 17:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Course et marche, en musique, dans le cœur de Mers-les-Bains !

3 circuits (boucle de 3 kms) avec DJ sur le parcours

Départ de la course et scène principale face au restaurant « La Terrasse »

Circuits course 6kms / 12 kms / marche 9 kms

Sans dossard ni classement ! 1 bière offerte à chaque participant à l’arrivée !

réservations sur www.lesephemeres.org

13 Rue Roger Salengro

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France

