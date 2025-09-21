Course et marche Complexe sportif de la Preille Auboué
Course et marche Complexe sportif de la Preille Auboué dimanche 21 septembre 2025.
Course et marche
Complexe sportif de la Preille 19 place Albert Lebrun Auboué Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
L’association Léandre et les Ptits Mondes organise une course et marche conviviale le dimanche 21 septembre.
Au programme
Parcours accessibles à tous (10 km)
Restauration et buvette sur place
Moment de partage et de solidaritéTout public
.
Complexe sportif de la Preille 19 place Albert Lebrun Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 80 20 97 04 leandreptitsmondes@gmail.com
English :
The Léandre et les Ptits Mondes association is organizing a friendly run and walk on Sunday September 21.
On the program:
Courses open to all (10 km)
Catering and refreshments on site
A moment of sharing and solidarity
German :
Der Verein Léandre et les Ptits Mondes organisiert am Sonntag, dem 21. September, einen geselligen Lauf und Spaziergang.
Auf dem Programm stehen:
Für alle zugängliche Strecken (10 km)
Verpflegung und Getränke vor Ort
Moment des Teilens und der Solidarität
Italiano :
L’associazione Léandre et les Ptits Mondes organizza una corsa e una passeggiata ludica domenica 21 settembre.
In programma:
Percorso aperto a tutti (10 km)
Ristorazione e ristoro in loco
Un momento di condivisione e solidarietà
Espanol :
La asociación Léandre et les Ptits Mondes organiza una carrera y una marcha el domingo 21 de septiembre.
En el programa:
Recorridos abiertos a todos (10 km)
Catering y refrescos in situ
Un momento de convivencia y solidaridad
L’événement Course et marche Auboué a été mis à jour le 2025-09-09 par MILTOL