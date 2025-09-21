Course et marche Complexe sportif de la Preille Auboué

Course et marche Complexe sportif de la Preille Auboué dimanche 21 septembre 2025.

Course et marche

Complexe sportif de la Preille 19 place Albert Lebrun Auboué Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 10:00:00

L’association Léandre et les Ptits Mondes organise une course et marche conviviale le dimanche 21 septembre.

Au programme

Parcours accessibles à tous (10 km)

Restauration et buvette sur place

Moment de partage et de solidaritéTout public

Complexe sportif de la Preille 19 place Albert Lebrun Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 80 20 97 04 leandreptitsmondes@gmail.com

English :

The Léandre et les Ptits Mondes association is organizing a friendly run and walk on Sunday September 21.

On the program:

Courses open to all (10 km)

Catering and refreshments on site

A moment of sharing and solidarity

German :

Der Verein Léandre et les Ptits Mondes organisiert am Sonntag, dem 21. September, einen geselligen Lauf und Spaziergang.

Auf dem Programm stehen:

Für alle zugängliche Strecken (10 km)

Verpflegung und Getränke vor Ort

Moment des Teilens und der Solidarität

Italiano :

L’associazione Léandre et les Ptits Mondes organizza una corsa e una passeggiata ludica domenica 21 settembre.

In programma:

Percorso aperto a tutti (10 km)

Ristorazione e ristoro in loco

Un momento di condivisione e solidarietà

Espanol :

La asociación Léandre et les Ptits Mondes organiza una carrera y una marcha el domingo 21 de septiembre.

En el programa:

Recorridos abiertos a todos (10 km)

Catering y refrescos in situ

Un momento de convivencia y solidaridad

