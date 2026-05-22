Meistratzheim

Course et marche nature Meis’Nature

Rue de la Schifflach Meistratzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour sa 2e édition, Meis’Nature invite coureurs et marcheurs de tous niveaux à découvrir un parcours nature au cœur de Meistratzheim et de ses environs. Course 10 km, course 5 km, marche de 6 km et courses jeunes

Pour sa deuxième édition, Meis’Nature invite coureurs et marcheurs de tous niveaux à découvrir un parcours nature au cœur de Meistratzheim et de ses environs.

Entre chemins forestiers, sentiers accessibles et ambiance conviviale, chacun pourra profiter d’un moment sportif et chaleureux, que ce soit pour se challenger ou simplement partager un bon moment.

Plusieurs formats sont proposés course 10 km, course 5 km (nouveauté), marche de 6 km et courses jeunes, afin que petits et grands trouvent leur bonheur.

Une belle occasion de mêler sport, nature et convivialité dans un cadre agréable ! .

Rue de la Schifflach Meistratzheim 67210 Bas-Rhin Grand Est usmrunning67@gmail.com

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English :

For its 2nd edition, Meis?Nature invites runners and walkers of all levels to discover a nature trail in the heart of Meistratzheim and the surrounding area. 10 km race, 5 km race, 6 km walk and youth races

L’événement Course et marche nature Meis’Nature Meistratzheim a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme d’Obernai