Course et marche nocturne pour le Téléthon Route de Fourges Gasny

L’association Télétom’Théo organise une course et marche nocturne le vendredi 5 décembre, au départ de la salle des fêtes Edmond-Lemoine (route de Fourges, Gasny). Les inscriptions ouvriront à 18h45, avec des défis sportifs et un photomaton animés par Martel Event.

Un échauffement surprise est prévu à 19h45 pour bien préparer les participants, avant le départ à 20h.

Plusieurs parcours seront proposés

– Marche de 5 km et 10 km, accessibles aux enfants.

– Course de 7 km, ouverte à tous.

– Trail de 10 km

Eclairage fortement recommandé.

Tarif à partir de 5 €.

Une collation sera offerte à l’arrivée.

Renseignements 06 28 02 51 48 ou 06 29 34 11 92. .

