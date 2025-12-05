Course et marche nocturne pour le Téléthon Route de Fourges Gasny
Route de Fourges Espace Edmond Lemoine Gasny Eure
Début : 2025-12-05 18:45:00
2025-12-05
L’association Télétom’Théo organise une course et marche nocturne le vendredi 5 décembre, au départ de la salle des fêtes Edmond-Lemoine (route de Fourges, Gasny). Les inscriptions ouvriront à 18h45, avec des défis sportifs et un photomaton animés par Martel Event.
Un échauffement surprise est prévu à 19h45 pour bien préparer les participants, avant le départ à 20h.
Plusieurs parcours seront proposés
– Marche de 5 km et 10 km, accessibles aux enfants.
– Course de 7 km, ouverte à tous.
– Trail de 10 km
Eclairage fortement recommandé.
Tarif à partir de 5 €.
Une collation sera offerte à l’arrivée.
Renseignements 06 28 02 51 48 ou 06 29 34 11 92. .
Route de Fourges Espace Edmond Lemoine Gasny 27620 Eure Normandie +33 6 28 02 51 48
