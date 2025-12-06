Course et marche Téléthon 2025 Kirolak Bidart
Course et marche Téléthon 2025 Kirolak Bidart samedi 6 décembre 2025.
Course et marche Téléthon 2025
Kirolak 587 Rue de la Gare Bidart Pyrénées-Atlantiques
Ensemble faisons bouger les lignes !
> Courses et marche
A partie de 9h30 avec Départ/Arrivée au Kirolak.
9h30 marche 5 ou 10 km 7€
10h30 course 10kms chronométrée 14€
14h30 course des enfants 5€
Réservation pb-organisation.com, sur place dès 8h30, au 06 73 14 57 45 ou sur https://linktr.ee/telethonbidart
De 11h à 17h -> Animations au Kirolak
Dès 11h30 apéro musical avec Zertako Ez, buvette/restauration/crêpes
14h Capoeira
Réservation sur pb-organisation.com sur linktr.ee/telethonbidart (dès le 12/11) sur place dès 13h ou au 06 73 145 745 .
Kirolak 587 Rue de la Gare Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 14 57 45
