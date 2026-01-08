Course et repas cochon de lait d’Arrauntz Salle Aldacourrou Ustaritz
Course et repas cochon de lait d’Arrauntz Salle Aldacourrou Ustaritz samedi 24 janvier 2026.
Course et repas cochon de lait d’Arrauntz
Salle Aldacourrou 50 route de Lanjaenea Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
16h15 course Laurent Carrère (inscription dès 15h15).
19h repas animé sur inscription jusqu’à 4h du matin. .
Salle Aldacourrou 50 route de Lanjaenea Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 19 06 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Course et repas cochon de lait d’Arrauntz
L’événement Course et repas cochon de lait d’Arrauntz Ustaritz a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme Pays Basque