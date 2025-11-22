Course familiale | Le Marcel de l’Oise, courez pour Movember Creil

Course familiale | Le Marcel de l’Oise, courez pour Movember

Rue de l’Île Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Dans le cadre du mois Movember, le Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise (GHPSO), en partenariat avec la ville de Creil et l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO), vous invite à participer à la course solidaire et familiale Le Marcel , pour sensibiliser aux cancers masculins samedi 22 novembre.

Le Marcel, c’est avant tout une après-midi conviviale et pleine d’énergie !

Ambiance musicale, animations et bonne humeur seront au rendez-vous.

Et surtout… n’oubliez pas votre moustache ( vraie ou fausse) symbole de la cause Movember !

RDV sur l’île Saint Maurice, à Creil

– 14h30: Course familiale un parcours accessible à tous, parfait pour les petits et les grands

– 15h30: Course des plus aguerris (7km) relevez le défi dans une ambiance conviviale

De 14h à 17h, découvrez le village santé, un espace dédié à la prévention et au bien-être.

Pré-inscription et renseignement sur le site www.creilsudoise.fr

Rue de l’Île Creil 60100 Oise Hauts-de-France

English :

As part of Movember month, the Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise (GHPSO), in partnership with the town of Creil and the Agglomération Creil Sud Oise (ACSO), invites you to take part in the Le Marcel family fun run to raise awareness of male cancers on Saturday November 22.

Le Marcel is above all a convivial afternoon full of energy!

A musical atmosphere, entertainment and good spirits will be the order of the day.

And don’t forget your moustache (real or fake), a symbol of the Movember cause!

See you on Ile Saint Maurice, Creil:

– 2.30pm: Family race: a course accessible to all, perfect for young and old alike

– 3:30 p.m.: Race for the more experienced (7km): take up the challenge in a friendly atmosphere

From 2pm to 5pm, discover the health village, a space dedicated to prevention and well-being.

Pre-registration and information at www.creilsudoise.fr

German :

Im Rahmen des Movember-Monats lädt Sie die Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise (GHPSO) in Partnerschaft mit der Stadt Creil und der Agglomeration Creil Sud Oise (ACSO) dazu ein, am Samstag, den 22. November, an dem solidarischen und familienfreundlichen Lauf Le Marcel teilzunehmen, um auf Männerkrebserkrankungen aufmerksam zu machen.

Le Marcel, das ist vor allem ein geselliger Nachmittag voller Energie!

Musikalische Unterhaltung, Animationen und gute Laune stehen auf dem Programm.

Und vor allem: Vergessen Sie nicht Ihren Schnurrbart (echt oder falsch) als Symbol für den Movember!

Treffpunkt: Insel Saint Maurice in Creil:

– 14:30 Uhr: Familienlauf: eine für alle zugängliche Strecke, perfekt für Groß und Klein

– 15:30 Uhr: Lauf für Fortgeschrittene (7 km): Nehmen Sie die Herausforderung in einer geselligen Atmosphäre an

Von 14:00 bis 17:00 Uhr: Entdecken Sie das Gesundheitsdorf, einen Bereich, der der Prävention und dem Wohlbefinden gewidmet ist.

Voranmeldung und Informationen unter www.creilsudoise.fr

Italiano :

Nell’ambito di Movember, il Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise (GHPSO), in collaborazione con la città di Creil e l’agglomerato Creil Sud Oise (ACSO), vi invita a partecipare alla corsa ludica per famiglie Le Marcel per sensibilizzare l’opinione pubblica sui tumori maschili sabato 22 novembre.

Le Marcel è soprattutto un pomeriggio divertente e pieno di energia!

Ci saranno musica, intrattenimento e buon umore.

E soprattutto non dimenticate i baffi (veri o finti), simbolo della causa Movember!

Appuntamento sull’Ile Saint Maurice a Creil:

– 14.30: Gara per famiglie: un percorso accessibile a tutti, perfetto per grandi e piccini

– 15.30: Gara per i più esperti (7 km): sfida in un’atmosfera amichevole

Dalle 14.00 alle 17.00, scoprite il villaggio della salute, un’area dedicata alla prevenzione e al benessere.

Preiscrizioni e informazioni su www.creilsudoise.fr

Espanol :

En el marco de Movember, el Grupo Hospitalario Público del Sur de Oise (GHPSO), en colaboración con la ciudad de Creil y la Aglomeración de Creil Sur de Oise (ACSO), le invita a participar el sábado 22 de noviembre en la carrera familiar Le Marcel para sensibilizar a la población sobre los cánceres masculinos.

Le Marcel es, ante todo, una tarde divertida y llena de energía

Habrá música, animación y buen humor.

Y sobre todo… ¡no olvide su bigote (auténtico o postizo), símbolo de la causa Movember!

Cita en la isla Saint Maurice de Creil:

– 14.30: Carrera familiar: un recorrido accesible para todos, ideal para grandes y pequeños

– 15.30 h: Carrera para los más experimentados (7 km): acepta el reto en un ambiente amistoso

De 14:00 a 17:00, descubra la aldea de la salud, un espacio dedicado a la prevención y el bienestar.

Preinscripción e información en www.creilsudoise.fr

L’événement Course familiale | Le Marcel de l’Oise, courez pour Movember Creil a été mis à jour le 2024-11-12 par Office de Tourisme Creil Sud Oise