Course festive À la poursuite de Noël Centre-ville d’Istres Istres

Course festive À la poursuite de Noël

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 16h. Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Enfilez vos bonnets de Noël et venez partager un moment festif et sportif en famille ou entre amis ! Sourire, bonne humeur et surtout déguisements sont attendus sur la ligne de départ !

16h ateliers sportifs et ludiques (maquillage, tatoos…) pour les enfants

17h30 course pour les 4–10 ans

18h course pour tous (parcours de 3 km, possible de ne faire qu’1 ou 2 km accessible PMR)



Petits et grands s’élanceront dans des courses rythmées par la bonne humeur en présence du père Noël !



Les déguisements les plus originaux, ambitieux et étonnants seront récompensés ! .

Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Put on your Christmas bonnets and come and share a festive and sporting moment with family and friends! Smiles, good spirits and, above all, costumes are expected at the starting line!

