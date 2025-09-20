Course for est Amnéville

Course for est Amnéville samedi 20 septembre 2025.

Course for est

Rue des Artistes Amnéville Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

L’évènement se déroule en deux temps, la première journée est dédiée aux courses et à des moments de festivités. La seconde met l’accent sur la région en invitant les participants à visiter des lieux emblématiques de la Lorraine.Tout public

.

Rue des Artistes Amnéville 57360 Moselle Grand Est contact@courseforest.coop

English :

The first day is dedicated to racing and festivities. The second focuses on the region, inviting participants to visit some of Lorraine?s most emblematic sites.

German :

Die Veranstaltung ist in zwei Teile gegliedert: Der erste Tag ist den Rennen und den Feierlichkeiten gewidmet. Der zweite Tag konzentriert sich auf die Region und lädt die Teilnehmer dazu ein, symbolträchtige Orte in Lothringen zu besuchen.

Italiano :

L’evento è diviso in due parti: il primo giorno è dedicato alle gare e ai festeggiamenti. La seconda si concentra sulla regione, invitando i partecipanti a visitare alcuni dei luoghi più emblematici della Lorena.

Espanol :

El evento se divide en dos partes: la primera jornada se dedica a las carreras y los festejos. La segunda se centra en la región e invita a los participantes a visitar algunos de los lugares más emblemáticos de Lorena.

L’événement Course for est Amnéville a été mis à jour le 2025-08-28 par DESTINATION AMNEVILLE